الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
2024-08-28 | 03:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام فيديو لشخصين مجهولين، أقدم أحدهما بقوة السلاح على محاولة خطف فتاة من التابعية الافريقية في محلة برج حمود بعد ضربها ضرباً مبرحاً، الا ان الاخيرة وقعت ارضاً وفر الفاعل على متن دراجة آلية.
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة استقصاءاتها لكشف هوية المشتبه به، وبنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات ان الشخص المسلّح الذي ترجّل عن الدراجة وضرب الفتاة وحاول خطفها، يدعى س. ا. (مواليد عام 1983، لبناني)، وهو من اصحاب السوابق بجرائم سلب وسرقة وتجارة المخدّرات، ومطلوب للقضاء.
بتاريخ 26-8-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة برج حمود، واثناء محاولة توقيفه بعد اعلان صفتها الرسمية، قاوم الدورية وشهر مسدسه الحربي محاولاً إطلاق النار باتجاهها. على أثر ذلك، بادر أحد العناصر الى إطلاق النار على قدم المشتبه به لردعه والسيطرة عليه، فأصابه وتم القاء القبض عليه وضبط المسدس.
بتفتيشه، عثر بحوزته على علبة بلاستيكية وظرفين بداخلها مادة بيضاء يرجّح أنها باز الكوكايين، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وبتاريخ 27-8-2024، أخرج الموقوف من المستشفى، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف المتورط الثاني.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
خطفها
السلاح...
"المعلومات"
هويته
وأوقفته
التالي
أمن الدولة تُخلي بلدة رشكيدة – البترون من النازحين المخالفين
انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-07-26
فبركروا عملية سلب وسرقوا مبلغا كبيراً... "المعلومات" كشفتهم وأوقفتهم
أمن وقضاء
2024-07-26
فبركروا عملية سلب وسرقوا مبلغا كبيراً... "المعلومات" كشفتهم وأوقفتهم
0
فنّ
2024-08-17
"عندي غصة في قلبي بحاول أتجاهلها ولكن".... مي عز الدين تثير قلق زملائها ومتابعيها وهذا ما كشفته!
فنّ
2024-08-17
"عندي غصة في قلبي بحاول أتجاهلها ولكن".... مي عز الدين تثير قلق زملائها ومتابعيها وهذا ما كشفته!
0
أمن وقضاء
2024-08-15
حلق شعره لإبعاد الشبهات عن فعلته وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته في محلة الأوزاعي
أمن وقضاء
2024-08-15
حلق شعره لإبعاد الشبهات عن فعلته وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته في محلة الأوزاعي
0
أمن وقضاء
2024-08-14
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
أمن وقضاء
2024-08-14
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:36
حريق في كروم الزيتون في الجنوب إثر القضف الاسرائيلي
أمن وقضاء
08:36
حريق في كروم الزيتون في الجنوب إثر القضف الاسرائيلي
0
أمن وقضاء
04:24
أمن الدولة تُخلي بلدة رشكيدة – البترون من النازحين المخالفين
أمن وقضاء
04:24
أمن الدولة تُخلي بلدة رشكيدة – البترون من النازحين المخالفين
0
أمن وقضاء
10:08
انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس
أمن وقضاء
10:08
انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس
0
أمن وقضاء
08:58
بسبب أعمال إصلاح وتعبيد للحفر... تدابير سير على الأوتوستراد في الضبية وبين نهر الموت والدورة
أمن وقضاء
08:58
بسبب أعمال إصلاح وتعبيد للحفر... تدابير سير على الأوتوستراد في الضبية وبين نهر الموت والدورة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:07
تجمع العسكريين المتقاعدين: رفض بالمطلق للزيادات المُسربة من الحكومة
أخبار لبنان
17:07
تجمع العسكريين المتقاعدين: رفض بالمطلق للزيادات المُسربة من الحكومة
0
آخر الأخبار
01:59
التحكم المروري: انقلاب مركبة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه جسر الكرنتينا وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
01:59
التحكم المروري: انقلاب مركبة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه جسر الكرنتينا وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
أخبار دولية
10:19
رئيس برلمان شرق ليبيا: منع تدفق النفط سيستمر إلى حين رجوع محافظ المصرف المركزيّ لممارسة مهامه
أخبار دولية
10:19
رئيس برلمان شرق ليبيا: منع تدفق النفط سيستمر إلى حين رجوع محافظ المصرف المركزيّ لممارسة مهامه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
القلق يتزايد من قرار إسرائيلي بفتح جبهة في الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:08
القلق يتزايد من قرار إسرائيلي بفتح جبهة في الضفة الغربية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:02
حمية: إطلاق مرحلة تكثيف أشغال التعزيل المتواصلة بدءا من اليوم إلى حين حلول موسم الأمطار
أخبار لبنان
07:02
حمية: إطلاق مرحلة تكثيف أشغال التعزيل المتواصلة بدءا من اليوم إلى حين حلول موسم الأمطار
0
أخبار لبنان
07:02
توسعة رزمة الخدمات والأعمال الطبية المغطاة من قبل وزارة الصحة
أخبار لبنان
07:02
توسعة رزمة الخدمات والأعمال الطبية المغطاة من قبل وزارة الصحة
0
اقتصاد
06:24
فياض يكشف عن نية "الطاقة" إطلاق مناقصة جديدة لبناء محطة شمسية لصالح "كهرباء لبنان"
اقتصاد
06:24
فياض يكشف عن نية "الطاقة" إطلاق مناقصة جديدة لبناء محطة شمسية لصالح "كهرباء لبنان"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البرالمبيون: حان دورنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البرالمبيون: حان دورنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان
0
أخبار دولية
13:32
كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي
أخبار دولية
13:32
كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي
0
أخبار دولية
13:24
نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى
أخبار دولية
13:24
نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:27
لحظات رومانسية وأخرى طريفة... سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلاد وسام فارس بطريقة مميزة (فيديو)
فنّ
10:27
لحظات رومانسية وأخرى طريفة... سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلاد وسام فارس بطريقة مميزة (فيديو)
2
أخبار لبنان
08:50
قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية
أخبار لبنان
08:50
قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية
3
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
4
آخر الأخبار
17:27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
آخر الأخبار
17:27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
5
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
6
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
7
أخبار لبنان
16:06
الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا
أخبار لبنان
16:06
الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا
8
آخر الأخبار
12:03
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الرهينة فرحان القاضي عثر عليه صدفة خلال عملية للسيطرة على أنفاق جنوب غزة
آخر الأخبار
12:03
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الرهينة فرحان القاضي عثر عليه صدفة خلال عملية للسيطرة على أنفاق جنوب غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More