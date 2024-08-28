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أمن الدولة تُخلي بلدة رشكيدة – البترون من النازحين المخالفين

أمن وقضاء
2024-08-28 | 04:24
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أمن الدولة تُخلي بلدة رشكيدة – البترون من النازحين المخالفين
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أمن الدولة تُخلي بلدة رشكيدة – البترون من النازحين المخالفين

بعد إنذارات عديدة كانت قد توجّهت بها مديريّة أمن الدولة في الشمال، للنازحين السوريّين غير المستوفين للشروط القانونيّة في بلدة رشكيدة في قضاء البترون، بضرورة إخلاء البلدة وترك العقارات التي يشغلونها لإعادتها إلى أصحابها، وبعد رفضهم تنفيذ هذه الإنذارات، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال، بإخلاء البلدة المذكورة من النازحين، وتمّ ختم بعض المنازل بالشمع الأحمر. 
 
 
 

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