حريق في كروم الزيتون في الجنوب إثر القضف الاسرائيلي

قصف الجيش الإسرائيلي من مرابضه عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، الحي الشمالي في بلدة الجبين ومنطقة مثلث طيرحرفا، ما ادى إلى إشتعال النيران في كروم الزيتون، وساهم في تمدد النيران الكثافة العشبية.



وقد عملت فرق الاطفاء، بمؤازرة من الجيش، على السيطرة على الحريق.