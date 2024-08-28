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قوى الأمن تحبط محاولة اتجار بسلاحف بحرية مهددة بالانقراض
أمن وقضاء
2024-08-28 | 08:44
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قوى الأمن تحبط محاولة اتجار بسلاحف بحرية مهددة بالانقراض
أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي صاحب محل (من مواليد عام 1997 لبناني الجنسية)، معد لبيع سلاحف بحرية مهددة بالانقراض، مخالفاً بذلك قانون حماية الحيوانات والرفق بها، واتّفاقية "CITES" التي وقّع عليها لبنان، وتوصيات المنظّمة العالمية للصحّة الحيوانية (OIE)، وذلك بناء على شكوى من احدى الجمعيات البيئية.
وضبطت المفرزة /5/ سلاحف بحرية مولودة حديثًا من نوع ضخمة الرأس "CARETTA CARETTA" التي تعتبر مهددة بالانقراض وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وتتميز بخصائص عدة تجعلها مهمة للطبيعة والنظام البيئي البحري منها: -دور في السلسلة الغذائية، - توزيع المغذيات، - المساعدة في صحة قاع البحر، - تنظيف الشواطئ.
وبناء على اشارة القضاء المختص، أودع الموقوف الفصيلة المعنية، وسلمت السلاحف الى جمعية مختصة التي أطلقتها عند شاطئ حمى المنصوري.
وفي السياق، ذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جميع المواطنين واصحاب محالّ بيع الحيوانات بضرورة التأكد من شرعية الحيوانات التي يقتنونها وتسوية أوضاعها.
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