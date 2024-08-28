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تلف كميات من المخدّرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي (صور)

أمن وقضاء
2024-08-28 | 12:02
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تلف كميات من المخدّرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي (صور)
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تلف كميات من المخدّرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي (صور)

أتلف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي بتاريخ 28-08-2024، كميّات من المخدّرات المضبوطة لديه، بناءً على إشارة القضاء المختص، وذلك في قطعة أرض عبارة عن كسارة مقفلة في محلة بصاليم، وبحضور كلّ من: النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلّاس ومساعده العميد نزيه قبرصلي، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي المقدّم أيمن مشموشي، الرائد جوليان خليفة أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، ورئيس قلم النيابة العامة التمييزية شارل أبو خير، وعدد من ضباط ورتباء المكتب.
 
وقد تم تلف الكميّة التالية من المخدّرات:

- 490974 حبّة كبتاغون
- 79،725 كلغ من مادة الكوكايين
- 5,365 كلغ من مادة الباز كوكايين.
- 15,6 كلغ سائل كوكايين.
- 255 كلغ من مادة حشيشة الكيف.
- 6,9 كلغ من مادة الماريجوانا
- 176 حبة "MDMA" و"XTC"
- 24,071 حبة مهدئة من أنواع مختلفة.
- 3,789 زجاجة تحتوي مادة "Pseudoephedrine"
- 204,33 غ كريستال ميث.
- 846 غ هيرويين.
- 430,22 كلغ سالفيا.
 
 
 
 

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