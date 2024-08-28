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قوى الأمن تعمّم صورة المفقود ايلي جرجس
أمن وقضاء
2024-08-28 | 12:48
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قوى الأمن تعمّم صورة المفقود ايلي جرجس
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: ايلي جورج جرجس (من مواليد عام 1980، لبناني)الذي غادر بتاريخ 27-8-2024 مكان عمله في محلة جل الديب على متن سيارة نوع "داسيا"، إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 713517-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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