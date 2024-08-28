إستهداف محيط مركز بليدا التطوعي التابع للهيئة الصحية الإسلامية

إستهدف الجيش الاسرائيلي محيط مركز بليدا التطوعي في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الاسلامية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وفي التفاصيل، فان الجيش الإسرائيلي استهدف محيط المركز بقذائف مدفعية من عيار ١٥٥ ملم بعد عودة متطوعيه والياتهم من تنفيذ مهمة فتح طريق في بلدة محيبيب كانت اقفلت بفعل اعتداءات معادية، ما ادى الى تضرر ٣ اليات مخصصة لتنفيذ مهام الاطفاء وفتح الطرق خرجت عن الخدمة وتعطل محطة وقود وشبكة الكهرباء التي تغذي البلدة، فيما لم تقع اصابات بين المسعفين.