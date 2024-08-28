حكم للقاضية صليبا في دعوى إيجار غير سكني كسر الفراغ القانوني

صدر عن قاضية الأمور المستعجلة في المتن ستيفاني صليبا قرار يكسر الفراغ القانوني المتمثل في تمديد الإيجارات غير السكنية في 30/6/2022 بموجب القانون رقم 243/2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في 22/7/2022.فقد أتاح فراغ تمديد الإيجارات غير السكنية إمكان الإشغال من دون مُسوغ شرعي، ما قد يشكل بالتالي تعديًا على حقوق الغير. ولكن حكمًا قضائيًا "معجلًا التنفيذ" أصدرته القاضية ستيفاني روبير صليبا (محكمة الأمور المستعجلة) كان تقدم به المحامي كميل حبيب معلوف بوكالته عن السيد نجيب حبيب معلوف في وجه السيد موسيس باركيف كازاجيان ووكيله المحامي دانيال القسييس.وقد استندت القاضية صليبا في حكمها إلى "التعدي الواضح الذي لا يكتنفه أي غموض أو التباس على الحقوق والأوضاع المشروعة"، وكذلك إلى "ما يشكل تعديًا واضحًا على الحقوق تقتضي إزالته".