سحب جثة سوري غرق في بحر عمشيت أمس

سحبت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني في مركز عمشيت، بالتعاون مع مركز جبيل الاقليمي، جثة شخص سوري غرق امس قبالة بولفار الرئيس ميشال سليمان على شاطىء عمشيت بينما كان يمارس السباحة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.