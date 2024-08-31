جريح في حادث سير على طريق جورة الترمس

أدى حادث تصادم بين سيارتين صباح اليوم على طريق عام جورة الترمس في كسروان إلى إصابة شخص بجروح مختلفة.



وسارعت عناصر الدفاع المدني وقدمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى مركز كسروان الطبي في غزير.