فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق يحمر الشقيف

أفادت بلدية يحمر الشقيف بأن "فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني والدفاع المدني للهيئة الصحية الاسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية لا تزال تتصدى للحريق الذي اندلع صباح اليوم في الأطراف الغربية للبلدة والمواجهة لمنطقة دير سريان والطيبة، وتبذل الفرق الميدانية جهدًا مركزًا للسيطرة على الحرائق نتيجة وعورة المنطقة الجغرافية، في حين أن الدرونات معادية تكرر رمي المواد الحارقة على منطقة الحريق."