الجيش اللبناني: توقيف مواطنين و١٣ فلسطينيًّا لإطلاقهم النار وحيازتهم أسلحة

أوقفت وحدة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة القموعة – الشمال مواطنًا واحدًا و١٣ فلسطينيًّا لإطلاقهم النار وحيازتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية لبيروت منزل المواطن (ح.ع.) وأوقفته لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وسرقة دراجات ناريّة والاتجار بها، وإطلاق النار وافتعال إشكالات.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.