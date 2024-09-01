تعرض آلية تابعة للجيش لرشقات نارية من موقع زرعيت الاسرائيلي

تعرضت آلية تابعة للجيش اللبناني لرشقات نارية من موقع زرعيت الاسرائيلي، على طريق مروحين، وذلك خلال تنقلها على طول الحدود الجنوبية لتزويد مراكز الجيش بالمواد التموينية.



ولم تسجل أي إصابة في صفوف الجيش.