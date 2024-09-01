توقيف مواطن لتوجيهه استفزازات إلى الجيش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح – حي الأمركان المواطن (ع.ز.) لظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي موجّهًا استفزازات وعبارات مسيئة إلى الجيش اللبناني، ولإطلاقه النار وافتعاله إشكالات في منطقة الجنوب، وضبطت في حوزته أسلحة حربيّة.