أحد المطلوبين استقبل شحنة مُرسلة من إحدى دول أميركا الجنوبيّة تحتوي مواد ممنوعة... وهذا ما حصل

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد المطلوبين بجرم مخدّرات، باستقبال شحنة مرسلة من إحدى دول أميركا الجنوبيّة إلى لبنان عبر إحدى شركات الشحن.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان استلام الطرد في مدينة بيروت، حيث عملت القوة على توقيف مستلم الطرد، ويدعى: م. ع. (مواليد عام 1987، لبناني) الذي تبيّن أنه يعمل لصالح أحد تجار المخدّرات المطلوب والمتواري عن الأنظار (ج. ش.)، وأنه مطلوب للقضاء بخلاصة حكم بجرم تزوير تقضي بحبسه لمدة عشر سنوات ودفع غرامة، ومذكرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات.



وقد تم ضبط الطّرد وهو عبارة عن سائل مشبوه مرسل إلى التاجر المذكور، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق سائر المتورّطين، بناء على إشارة القضاء المختص.