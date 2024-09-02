إصابة مواطن بحالة اختناق بسبب القاء العدو الفوسفور على الخيام

الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية بين البيسري ومديري جهاز المخابرات القبرصي واليوناني

الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية بين البيسري ومديري جهاز المخابرات القبرصي واليوناني

أحد المطلوبين استقبل شحنة مُرسلة من إحدى دول أميركا الجنوبيّة تحتوي مواد ممنوعة... وهذا ما حصل