الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية بين البيسري ومديري جهاز المخابرات القبرصي واليوناني

بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع مدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس ومدير المخابرات اليونانية ثيميستوكليس ديميريس على التوالي، في ملفات الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية بالإضافة الى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في المنطقة.