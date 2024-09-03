عملية نوعية لشعبة المعلومات في برج البراجنة...

تمكنت شعبة المعلومات من رصد شخصَين يقومان بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق بيروت وجبل لبنان وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التّواصل الإجتماعي توثّق قيامهما بسرقة درّاجات في محلّتي قصقص-بيروت والمريجة-الضّاحية.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من:

- ع. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

- ح. س. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)



الأوّل من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة دراجات ومخدرات وحيازة أسلحة وترويج عملة مزيفة وتخريب، ويوجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تخريب. والثاني من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وطعن وضرب وإيذاء، ومطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.



وبتاريخ 28-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بعملية نوعيّة، في محلّة برج البراجنة.



وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات، كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.