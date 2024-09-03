توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"

كشفت معلومات للـLBCI ان مدعي عام التمييز جمال الحجار اعطى اشارة بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على ذمة التحقيق بشبهة سرقة اموال مصرفية.



وقال مصدر قضائي كبير في لبنان لرويترز إنه تم توقيف سلامة اليوم الثلاثاء أثناء جلسة قضائية كان يحضرها في العاصمة بيروت.

وأكد مصدر لوكالة فرانس برس انه "تم استجواب سلامة على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار"، علما أنها المرة الاولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023.

وقال وزير العدل بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق "القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره".