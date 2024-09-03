أهالي طفل مفقود يقطعون اوتوستراد المنية

قطع أهالي الطفل ليث فادي ملص أوتوستراد المنية الدولي، تحت جسر المشاة عند مفرق صالة شهرزاد، إحتجاجا على فقدانه منذ ساعات الصباح وعدم العثور عليه حتى الساعة، مطالبين القوى الأمنية بذل أقصى الجهود بهدف العثور عليه وإعادته إلى ذويه.