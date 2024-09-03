العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل

عُثر بعد ظهر اليوم على جثة الشاب شربل حدشيتي في مدينة الشويفات بالقرب من مفرق بشامون مطعونًا بالسكين.



وأظهرت المعلومات الأولية أن اسباب الجريمة شخصية، وقد نفّذها أحد اصدقاء حدشيتي ويُدعى بشّار الذي تعرّف عليه منذ فترة وذلك بعدما علِمَ الأخير بعلاقة تجمع المغدور بشقيقته.



وتلاحق الأجهزة الأمنية المتهم لتوقيفه.