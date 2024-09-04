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عائلة شربل حدشيتي طالبت بكشف ملابسات الجريمة..."التقدمي": الحادثة في عهدة القضاء
أمن وقضاء
2024-09-04 | 03:56
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عائلة شربل حدشيتي طالبت بكشف ملابسات الجريمة..."التقدمي": الحادثة في عهدة القضاء
دانت عائلة المغدور شربل رامز حدشيتي في بيان "الجريمة البشعة التي أودت بحياة ابنها "، وطالبت القضاء والأجهزة الأمنية بـ "الكشف السريع عن ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها".
ودعت العائلة "وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات عبر الرجوع إليها"، مشيرة إلى " أخبار كاذبة حول أسباب وطريقة الوفاة". وأكدت العائلة أنها تحتفظ بحقها في "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذه الأخبار، للحفاظ على نزاهة التحقيق". ووضعت " الدولة وأجهزتها أمام مسؤولياتها"، محذرة من "عواقب أي ردات فعل قد تترتب على تأخير العدالة"، مطالبة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توقيف الجناة وتقديمهم إلى القضاء".
في السياق، استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "جريمة القتل التي شهدتها منطقة الشويفات"، مشدداً على "دور الأجهزة الأمنية في كشف كل الملابسات وتوقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة".
وتوجّه "من عائلة المغدور بأحرّ التعازي"، مؤكداً أن "الموضوع في عهدة القضاء ويجب إبعاده عن أي حساسيات مذهبية أو سياسية، كما أي محاولات استغلال من أجل التحريض والتوتير".
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