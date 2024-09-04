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يستدرجون ضحاياهم إلى بعلبك بواسطة فتاة... ويسلبونهم آليات التوك توك ومقتنياتهم

أمن وقضاء
2024-09-04 | 05:10
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يستدرجون ضحاياهم إلى بعلبك بواسطة فتاة... ويسلبونهم آليات التوك توك ومقتنياتهم
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يستدرجون ضحاياهم إلى بعلبك بواسطة فتاة... ويسلبونهم آليات التوك توك ومقتنياتهم


حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات استدراج أشخاص على متن آليات "توك توك"، إلى مدينة بعلبك وضواحيها، من قبل أشخاص مجهولين، حيث يعمدون إلى سلب الضّحايا آليّاتهم ومقتنياتهم الشّخصيّة.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن إجراءاتها لكشف المتورّطين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها، توصّلت الى معرفة هويّات المشتبه فيهم، ومن بينهم: أ. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري) و  ن. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۳، سورية).

بنتيجة المتابعة التي قامت بها دوريّات الشّعبة، تمكّنت من توقيف المذكورَين، بتاريخي 25 و 29-8-2024، في بلدَتي جَلالا وشتورا.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة استدراج ضحاياهم، بواسطة الموقوفة (ن. ع.)، وتنفيذ عمليات سلبهم من قبل الموقوف (أ. م.) وشخص أخر، المعل جارٍ لتوقيفه. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما.

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