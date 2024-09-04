الجيش: توقيف مواطنَين في منطقتَي الجناح والليلكي لارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 3 / 9 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح - بيروت منزل المواطن (م.ص.) وأوقفته لارتكابه جرائم مختلفة منها إطلاق النار ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، وافتعال إشكالات والاعتداء على مواطنين، والاتجار بالمخدرات.



وبحسب البيان، فقد دهمت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي - بيروت منزل المواطن (خ.ز.) وأوقفته لارتكابه جرائم مختلفة منها تأليف عصابة للاتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية، وافتعال اشكالات وإطلاق النار، والسرقة والسلب وفرض خوات بقوّة السلاح.



وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.