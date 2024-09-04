توقيف قاتل شربل حدشيتي

على أثر العثور على المغدور شربل حدشيتي مقتولاً بتاريخ 3-9-2024 في منطقة بشامون أوقفت شعبة المعلومات اليوم تاريخ 4-9-2024 المدعو ب.ع مواليد 1996 الذي إعترف بإرتكابه الجريمة. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص لتحديد أسباب ملابسات الجريمة #قوى_الأمن pic.twitter.com/bC461VqwvJ
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 4, 2024
على أثر العثور على المغدور شربل حدشيتي مقتولاً بتاريخ 3-9-2024 في منطقة بشامون أوقفت شعبة المعلومات اليوم تاريخ 4-9-2024 المدعو ب.ع مواليد 1996 الذي إعترف بإرتكابه الجريمة. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص لتحديد أسباب ملابسات الجريمة #قوى_الأمن pic.twitter.com/bC461VqwvJ