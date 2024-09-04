توقيف قاتل شربل حدشيتي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه على أثر العثور على المغدور شربل حدشيتي مقتولاً بتاريخ 3-9-2024 في منطقة بشامون، أوقفت شعبة المعلومات اليوم المدعو ب.ع مواليد 1996 الذي إعترف بإرتكابه الجريمة.



وأكدت أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص لتحديد أسباب ملابسات الجريمة.