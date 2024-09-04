المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة نؤوت مردخاي للمرة الأولى

أدخلت المقاومة ‏الإسلامية على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.



وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصاً في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين، أدخلت المقاومة ‏الإسلامية يوم الأربعاء 4-9-2024، على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى بصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا".