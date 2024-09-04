توقيف مواطنَين في بلدة حورتعلا - البقاع لارتكابهما جرائم مختلفة

أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع المواطن (ع.م.) لإقدامه على الاتجار بالمخدرات وإطلاق النار، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة الحربية والذخائر. كما أوقفت المواطن (ح.م.) لإقدامه على الاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.