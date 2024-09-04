سلسلة غارات اسرائيلية على الجنوب

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي، شنّ سلسلة من الغارات، استهدف فيها اطراف عدد من القرى والاودية في القطاع الغربي، منها مجدلزون، الجبين، وادي حسن، وادي زبقين، العزية، شرق جنوب صور.



كما وأغار الطيران الاسرائيلي، مستهدفا منطقة الصالحاني، على أطراف بلدة راميا، بعدد من الصواريخ.