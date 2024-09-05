عمليات طوارئ الصحة : شهيد وجريح نتيجة الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا هذا الصباح أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح".