أمن الدولة في الشمال تُخلي كفرعقّا وعرجسّ وكفرزينا من اللاجئين السوريّين

أخلت دوريّات من أمن الدولة في الشمال – مكتب زغرتا، بلدتَي عرجس وكفرزينا من اللاجئين السوريّين.



وأوضحت أنّها أخلت حوالى 10 مساكن و 50 نازحًا.



كما أخلت أمن الدولة في الشمال – مكتب أميون، بلدة كفرعقّا في قضاء الكورة، من اللاجئين السوريّين المخالفين في البلدة.