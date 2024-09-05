القاضي حلاوي تسلّم ملف سلامه وباشر بدراسته

تسلّم قاضي التحقيق الاول بالتكليف في بيروت بلال حلاوي ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه وباشر بدراسته تمهيدا لتحديد جلسة للاستماع اليه الاسبوع المقبل.مع الاشارة الى ان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم كان قد ادعى على سلامة امام قاضي التحقيق بجرائم الاختلاس وسرقة اموال عامة وتزوير واثراء غير مشروع.