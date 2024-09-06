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العثور على ثلاثة أطفال في طرابلس
أمن وقضاء
2024-09-06 | 06:14
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العثور على ثلاثة أطفال في طرابلس
عثر على ثلاثة أطفال قصر ليلًا متروكين على قارعة الطريق في منطقة زيتون أبي سمراء في طرابلس في طريق فرعية غير مأهولة.
وحاول الأهالي التواصل مع جمعيات معنية برعاية الأطفال، لكن محاولاتهم باءت بالفشل لعدم توفر أماكن أو لأسباب أخرى.
وكشف الأطفال أن والدتهم غادرت إلى سوريا بعد دخول والدهم السجن، ولا يعرفون كيف وصلوا إلى المكان الذي تم العثور عليهم فيه.
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ثلاثة
أطفال
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