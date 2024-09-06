بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدّرات في بعبدا والمتن

أوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني) لقيامه بترويج مواد مخدّرة في مناطق المتن، وبعبدا.



وفي التفاصيل، فقد تم توقيف م.ح. بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع "نيسان ميكرا".



وبتفتشيه والمركبة الآلية عثرت على كمية من مواد الكوكايين، الماريجوانا وحشيشة الكيف، ومبلغ مالي.



وتم حجز السّيّارة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء.