الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة وعمليات سلب في بيروت وجبل لبنان

أمن وقضاء
2024-09-07 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة وعمليات سلب في بيروت وجبل لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة وعمليات سلب في بيروت وجبل لبنان

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها القطعات المختصة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود الرأس المدبر لعصابة نفذ أفرادها العديد من عمليات سرقة دراجات آلية وعمليات سلب بقوة السلاح في مناطق بيروت وجبل لبنان، وانتشرت فيديوهات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي- سبق أن أوقفت الشعبة أحد أفراد عصابته- ويدعى:
- ح. ج. (مواليد عام 1997، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سلب، سرقة، إطلاق نار وحجز حرية، ويوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة وبلاغ بحث وتحرٍ بجرم شراء مسروق.

وبتاريخ 29-8-2024، وبعد متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة الأوزاعي على متن دراجة لون أبيض من دون لوحات، وخلال عملية التوقيف، لم يمتثل لأوامر الدورية وحاول الفرار من أمامها، إلا أن العناصر تمكنت من السيطرة عليه وتوقيفه.

وبتفتيشه والدراجة، عثر على هاتف خلوي ومبلغ مالي عبارة عن /13,460/$ و/1,100,00/ ل.ل.، كما تم ضبط دراجته ودراجتين مسروقتين كان قد خبأهما بالقرب من منزله داخل مخيم صبرا.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تأليفه وترأسه عصابة نفذت العديد من عمليات سرقة دراجات آلية وعمليات سلب بقوة السلاح وتجارة الأسلحة الحربية وترويج المخدرات في مناطق بيروت وجبل لبنان، وأن الدراجات التي جرى ضبطها جميعها مسروقة.

كذلك، اعترف أنه يقوم بشراء دراجات مسروقة مقابل مبلغ يتراوح بين /100/ و/150/ دولار أميركي، ويقوم ببيعها لقاء مبلغ يتراوح بين /350/ الى /400/ دولار، وأن الأموال المضبوطة بحوزته ناتجة عن سرقة الدراجات وترويج المخدرات وتجارة الأسلحة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأمن:

توقيف

الرأس

المدبر

لعصابة

وعمليات

بيروت

لبنان

LBCI التالي
سقوط طائرة درون في عين إبل
أطفالٌ يفترشون الرصيف في طرابلس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:14

رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-03

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي المناطق النموذجية في كسروان الى تسديد المتوجبات

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-30

قوى الأمن: كشف هوية أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات عن الشبكة العامة وتوقيفه في الغازية

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-23

منتدى حوار بيروت من دارة مخزومي: لممارسة المزيد من الضغوط لمنع تصعيد الوضع الأمنيّ وتوسع الحرب في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:03

سقوط طائرة درون في عين إبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أطفالٌ يفترشون الرصيف في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ارقام مخيفة لضحايا حوادث السير وفي العجلة الندامة

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-06

بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدّرات في بعبدا والمتن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-04

طفل الثلاثة أعوام فقد من أمام منزله... وشعبة المعلومات توقف مشتبها بهم

LBCI
منوعات
2024-06-28

من أصغر أنواع الفيلة... إدراج فيل "بورنيو" في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض

LBCI
منوعات
2024-09-04

هل تساءلتم يوماً عن سبب انتهاء الزيجات الحديثة بشكل مفاجئ؟... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
رياضة
2024-07-31

"زوجتي"... كريستيانو رونالدو يثير التساؤلات: هل تزوج من جورجينا رودريغيز؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:33

ميلوني خلال لقائها زيلينسكي: ايطاليا لن تتراجع عن دعم أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
06:31

بو حبيب لـ"الجزيرة": إسرائيل نقلت لنا رسالة عبر وسطاء مفادها أنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:58

قاووق: المقاومة ازدادت قوة وهي لا تؤخذ بالتهديدات والتهويلات

LBCI
أخبار دولية
05:40

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط

LBCI
أخبار دولية
00:33

البابا يحض بابوا غينيا الجديدة على "وقف دوامة" العنف القبلي

LBCI
أخبار لبنان
16:40

باسيل: لم يتجرأ أحد على فتح ملف سلامة سوى التيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان في مواجهة جنوب افريقيا في الديفس كاب والعين على المجموعة الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أوروبا تحت الضغط…تصاعد إفلاس الشركات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:14

رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:00

يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: مخاوف من أنّ تقديم مقترح ثان خلال أسابيع لن يؤدي إلّا إلى إحراج إدارة بايدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أطفالٌ يفترشون الرصيف في طرابلس

LBCI
اسرار
23:34

أسرار الصحف 07-09-2024

LBCI
منوعات
14:00

أنقذت أحد الأشخاص وكادت أن تخسر حياتها... إليكم ما حصل مع ملكة جمال إنكلترا ذات الوزن الزائد!

LBCI
صحة وتغذية
10:28

مكون في المنزل قد ينقذ أطفالكم من نزلات البرد... لا حاجة لشراء الأدوية اللازمة!

LBCI
أخبار لبنان
00:41

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 15 منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
منوعات
13:40

أُجبرت على إبعاد ابنتها عنها... ما عثرت عليه هذه الأم في منزلها صدمها! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More