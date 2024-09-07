إخماد حريق في حقل العزيمة - الضنية

أخمد عناصر الدفاع المدني في مركز بخعون حريقًا اندلع في أعشاب يابسة في بلدة حقل العزيمة المجاورة، وقد امتد إلى أشجار حرجية وأراض زراعية واقترب من المنازل، وسط دخان كثيف غطى سماء البلدة وخصوصًا الطريق الرئيسية فيها، ما أدى الى بطء حركة السير.



ووجه الأهالي نداءات للمساعدة في إخماد الحريق، وشاركوا مع عناصر الدفاع المدني في عملية الإطفاء وخصوصًا أن شدة الرياح أدت الى اتساع رقعته التي امتدت من أسفل الوادي صعودًا باتجاه المنازل، وسط صعوبة في وصول آليات الدفاع المدني إلى الموقع بسبب ضيق الطريق ووعورتها.