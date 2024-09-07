تدابير سير من قرنايل إلى كفر سلوان تزامنا مع سباق لبنان للدّفع الرباعي الأوّل

يُنظَّم يوم غد الأحد 8-9-2024، من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 17:00، "سباق لبنان للدّفع الرباعي الأوّل"، على طريق غير معبَّد يمتد من قرنايل وصولاً إلى كفر سلوان.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم الاقتراب من مسار السّباق، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، حفاظاً على السّلامة العامّة.