إنقاذ شابين إصطدمت دراجتهما المائية بفاصل صخري مقابل شاطىء البترون

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ شابين كانا على متن دراجة مائية Jet Ski مقابل شاطىء البترون، وقد تعرضا لإصابات طفيفة اثر اصطدامهم بفاصل صخري.



‏وقد عمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما في موقع الحادثة وسحب الدراجة المائية الى الشاطىء.