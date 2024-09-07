استشهاد ثلاثة مسعفين في استهداف إسرائيلي بجنوب لبنان

نعت المديرية العامة للدفاع المدني الشهداء الثلاثة الموظفين العملانيين قاسم بزي ومحمد هاشم وعباس حمود الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية الإطفاء بعد الانتهاء من تنفيذ مهمة إطفاء في تمام الساعة ١٨:١٥ في بلدة فرون بقضاء النبطية.



وتمنى الدفاع المدني الشفاء العاجل لزميلهم محمد عماشة الذي نقل الى مستشفى تبنين الحكومي حيث يخضع لعملية جراحية نتيجة إصابة بالغة ألمت به جراء الغارة.



وفي السياق، ادان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بشدة ما تعرضت له آلية الدفاع المدني اللبناني من استهداف اسرائيلي، وشدد على ان هذه الجرائم التي يرفضها القانون الدولي والضمير الانساني مدانة ومستنكرة اشد الاستنكار.