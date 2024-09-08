المقاومة الإسلامية: قصف كريات شمونة وشامير

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان، قصف مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق.وأفادت "المقاومة الإسلامية" في بيان ثان، بأنها قصفت مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا.وفي بيان ثالث، أعلنت أنها قصفت للمرة الثانية مستعمرة كريات شمونة بصليات مكثفة من الصواريخ.وبحسب بيانات "المقاومة الإسلامية"، فإن هذه العمليات جاءت "ردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني".