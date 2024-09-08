الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الساحر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات

أمن وقضاء
2024-09-08 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات

بعد تعرّض عدد من المنازل في زوق مصبح لعمليات سرقة من قبل أشخاص مجهولين بتاريخ 18-08-2024، دخلوها بواسطة الكسر والخلع وسرقوا ما توفّر من مجوهرات ومبالغ ماليّة، بحيث قُدِّرَت قيمة المسروقات الإجماليّة بأكثر من نصف مليون دولار أميركي.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة، توصّلت شعبة المعلومات إلى كشف هويّات الفاعلين، وبالتّالي تمّ تحديد شقّة مستأجرة من قبلهم في محلّة الزلقا، ومن بينهم المدعوان:
- د. إ. (من مواليد عام 1963، جورجي الجنسية)
- ا. ش. (من مواليد العام 1976، جورجي الجنسية)

وبتاريخ 28-08-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وبعد التّأكّد من وجودهما في الشّقّة، عملت إحدى دوريّات الشّعبة على مداهمتها وتوقيفهما، وضبطت قسماً من المسروقات وأدوات تُستَخدَم في عمليات السّرقة.

وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على الدّخول إلى عدد من المنازل بواسطة الكسر والخلع في زوق مصبح، والسّرقة من داخلها بمشاركة شخصٍ ثالث متوارٍ عن الأنظار.

وأعيدت المسروقات المضبوطة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثالث.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

واحدة..

اقتحموا

منازل

وسرقوا

توفّر

ومجوهرات

LBCI التالي
تعديل أوقات سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولي
المقاومة الإسلامية: قصف كريات شمونة وشامير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-09-05

دهم منازل مطلوبين وسلسلة توقيفات

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-04

بيرم يعلن وزارة العمل وزارة رقمية... إنجاز لم يكلّف الدولة ليرة واحدة

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-02

دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وتوقيف مواطن و3 سوريين

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-31

الجزيرة: مواطنون بمخيم جنين تحدثوا عن استهداف جنود الاحتلال منازلهم بالرصاص والعبوات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:19

تعديل أوقات سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولي

LBCI
أمن وقضاء
01:34

المقاومة الإسلامية: قصف كريات شمونة وشامير

LBCI
أخبار لبنان
16:05

انهيار جزء من مبنى سكني في مخيم شاتيلا ببيروت (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
15:18

تدابير سير ومنع مرور غدا الأحد في عددٍ من شوارع بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-09-07

جينيفر لوبيز بفستان جريء يحبس الأنفاس: "لا يمكن إيقافي" (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-01

غالانت من الحدود الشمالية مع لبنان: الثمن الذي ندفعه لن يذهب سدى وسنواصل ضرب حزب الله حتى نعيد سكان الشمال

LBCI
آخر الأخبار
06:00

المقاومة الإسلامية: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية والتجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة

LBCI
صحف اليوم
01:14

"النواب الأربعة" يسعون الى قيام تحالف نيابي... (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:46

قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة

LBCI
أخبار دولية
07:51

بعد الهجوم المسلح قربه... اليكم أهمية معبر اللنبي

LBCI
أخبار دولية
06:37

نتنياهو: هذا يوم صعب

LBCI
أخبار لبنان
05:25

الراعي: من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تعيين بارنييه: المعارضة اليسارية ومنع تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رفضاً لقرار تكليف بارنييه تشكيل الحكومة... اليسار الفرنسي يحرك الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الصين تفتتح أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تلوث الهواء تهديد صحي يتضاعف... 7 ملايين شخص يموتون سنويا

LBCI
رياضة
13:41

لاعب أميركي بنهائي احدى البطولات الكبرى في التنس للمرة الاولى منذ ١٥ عاماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أسد يتجول في أماكن عامة وخاصة بلبنان...

LBCI
منوعات
12:30

العثور على قطة ضخمة في قبو مستشفى... وزنها تخطى الـ17 كيلوغراماً! (صور)

LBCI
منوعات
11:24

بدلاً من إنجاب طفل حقيقي... عشرينية تُمارس الرضاعة على دُمى!

LBCI
آخر الأخبار
14:03

وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه

LBCI
آخر الأخبار
02:40

يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة

LBCI
أمن وقضاء
05:51

في ليل واحدة.. اقتحموا منازل عدة وسرقوا ما توفّر لهم من مال ومجوهرات

LBCI
آخر الأخبار
17:32

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت بسبب سقوط شجرة على الاوتوستراد والعمل جار للمعالجة

LBCI
صحف اليوم
00:27

عقبات أساسية تواجه حركة "النواب الأربعة" خارج "التيار" (الأنباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More