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تعديل أوقات سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولي
أمن وقضاء
2024-09-08 | 09:19
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تعديل أوقات سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولي
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه سيتم تعديل توقيت سير الشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت) على طريق ضهر البيدر الدولي، بدءًا من صباح يوم الإثنين تاريخ 09-09-2024 بحيث يصبح:
- من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، للشاحنات المتوجّهة من بيروت نحو البقاع.
- من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً للشاحنات المتوجّهة من البقاع نحو بيروت.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة وبتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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