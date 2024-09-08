طوارىء الصحة: ثلاث إصابات طفيفة جدا في غارة اسرائيلية على خربة سلم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة خربة سلم أدت إلى ثلاث إصابات طفيفة جدا في المنازل المحيطة بالمكان المستهدف، وتمت معالجة الاصابات في طوارئ مستشفى تبنين الحكومي.