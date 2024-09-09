الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار

أمن وقضاء
2024-09-09 | 03:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في الضّاحية الجنوبيّة وطريق المطار.

وحددت هُويّته، ويدعى: ع. ن. د (من مواليد عام ۲۰۰۳، لبنانيّ) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم إطلاق نار وضرب وإيذاء، وفق ما صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ - شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

وأوقفته إحدى دوريات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلة الكفاءات، على متن دراجة آليّة لون برتقاليّ، من دون لوحات، تمّ ضبطها.

وعثرت على:

- مسدس حربي مع ممشط و6 طلقات صالحة للاستعمال.

- مظروف نايلون بداخله مادّة حشيشة الكيف، زنته حوالى ۳،۱ غ

- 3 مظاريف بداخلها مادة الكوكايين، زِنة المظروف الواحد حوالى ٣،٧ غ

- 5 مظاريف بداخلها مادّة الباز، زنِة المظروف الواحد حوالى ٢،٥ غ

- 7 مظاريف مادة الكوكايين، زِنة المظروف الواحد حوالى ٢،٦ غ

واعترف بما نُسب إليه لجهة تعاطي المخدّرات وترويجها في الضّاحية الجنوبيّة وطريق المطار، على متن الدّراجة المضبوطة، وذلك مقابل مئة دولار يوميًّا.

وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

الأمن:

توقيف

مروّج

مخدِّرات

الضاحية

الجنوبية

وطريق

المطار

LBCI التالي
رياض سلامة في قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول
أمن الدولة في الشمال تُخلي ثلاث بلدات من اللاجئين المخالفين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-08-19

توقيف مروّج مخدرات ينشط في محلّتَي طريق المطار واوتوستراد السيد هادي

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-12

قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في الأوزاعي

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-11

توقيف مروّج مخدرات في محلة طريق المطار

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-07

توقيف 3 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:53

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

LBCI
أخبار لبنان
04:05

رياض سلامة في قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول

LBCI
أمن وقضاء
02:22

أمن الدولة في الشمال تُخلي ثلاث بلدات من اللاجئين المخالفين

LBCI
أمن وقضاء
12:38

طوارىء الصحة: ثلاث إصابات طفيفة جدا في غارة اسرائيلية على خربة سلم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-03

على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-02

الجدول الاسبوعي للآلية إستقبال وتسليم المعاملات في امانات السجل العقاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-25

حزب الله ينفذ عمليته رغم مزاعم الضربة الاستباقية

LBCI
آخر الأخبار
06:58

سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية: إعادة فتح معبر اللنبي على الحدود مع الأردن صباح الثلاثاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:05

رياض سلامة في قصر العدل للمثول امام قاضي التحقيق الاول

LBCI
أخبار دولية
13:45

مخرجة أميركية يهودية تنتقد الإبادة الإسرائيلية في غزة: أتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم للتحرير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

خادم الرب الكاردينال أغاجانيان رمز من رموز لبنان...وصيته ان يدفن هنا وهذه قصته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إنفاق الحملات الانتخابية من جمع الأموال إلى استخدامها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

٣ قتلى اسرائيليين على معبر حدوديّ مع الاردن والمنفّذ قادم من الداخل الاردنيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يضيع فرصته بالفوز بلقب كأس مارديكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لمعبر اللنبي أهمية اقتصادية وأمنية ورمز للعلاقة الاردنية-الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... مارون الراس وعيترون وجبل الريحان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

فيه أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي... تعرفوا إلى Iphone 16

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:18

بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!

LBCI
خبر عاجل
05:59

التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة

LBCI
خبر كاذب
14:57

مصرف لبنان ينفي البيان المتداول حول تحديد سعر الصرف

LBCI
خبر عاجل
05:22

انتهاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه

LBCI
منوعات
15:57

بعد مرور 56 سنة على اختفائه... اكتشاف صادم يعيد قضية غامضة إلى الواجهة!

LBCI
أخبار لبنان
08:46

قداس شهداء المقاومة المسيحيّة في طبرية... وتحية وفاء لشهداء الأشرفية والمطلة

LBCI
أخبار لبنان
05:27

مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

LBCI
اسرار
23:46

اسرار الصحف المحلية 9-9-2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More