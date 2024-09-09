قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار

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قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار
أمن وقضاء
2024-09-09 | 03:39
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قوى الأمن: توقيف مروّج مخدِّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار
توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في الضّاحية الجنوبيّة وطريق المطار.
وحددت هُويّته، ويدعى: ع. ن. د (من مواليد عام ۲۰۰۳، لبنانيّ) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم إطلاق نار وضرب وإيذاء، وفق ما صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ - شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
وأوقفته إحدى دوريات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلة الكفاءات، على متن دراجة آليّة لون برتقاليّ، من دون لوحات، تمّ ضبطها.
وعثرت على:
- مسدس حربي مع ممشط و6 طلقات صالحة للاستعمال.
- مظروف نايلون بداخله مادّة حشيشة الكيف، زنته حوالى ۳،۱ غ
- 3 مظاريف بداخلها مادة الكوكايين، زِنة المظروف الواحد حوالى ٣،٧ غ
- 5 مظاريف بداخلها مادّة الباز، زنِة المظروف الواحد حوالى ٢،٥ غ
- 7 مظاريف مادة الكوكايين، زِنة المظروف الواحد حوالى ٢،٦ غ
واعترف بما نُسب إليه لجهة تعاطي المخدّرات وترويجها في الضّاحية الجنوبيّة وطريق المطار، على متن الدّراجة المضبوطة، وذلك مقابل مئة دولار يوميًّا.
وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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