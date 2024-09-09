غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: علا جمعة العساف (من مواليد عام 2009، سورية) التي غادرت بتاريخ 23-8-2024 منزل ذويها الكائن في محلة صبرا - قضاء بعبدا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.