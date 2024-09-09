مطلوب ينشط بتجارة وترويج المخدرات... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه برفقة شخص آخر

توصّلت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إلى كشف هوية شخص ينشط بتجارة وترويج المخدّرات، كما تمكنت من تحديد مكان تواجده في محلة الروشة، ويدعى: خ.أ.خ. (مواليد عام 2000، لبناني). وقد تبيّن أنه مطلوب بموجب 5 ملاحقات قضائية بجرائم تجارة وترويج مخدّرات وسرقة.



وبتاريخ 4-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، كمنت له إحدى دوريات المفرزة وألقت القبض عليه على متن سيارة نوع "هيونداي"، وأوقفت من كان برفقته، ويدعى: خ. ك. د. (مواليد عام 1997، لبناني)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشهما والسيارة عثرت على مسدس حربي مع ممشط و15 طلقة صالحة للاستعمال، بيان قيد إفرادي مزوّر.



وباستماعهما، اعترف الأول بتجارة وترويج المخدّرات، وباستخدامه خلال تنقلاته بيان القيد الافرادي المزور الذي تم ضبطه.



وبحيب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد سلما مع المضبوطات الى فصيلة الروشة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.