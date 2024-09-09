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الجيش: توقيف 3 أشخاص وإتلاف 8 دونمات مزروعة بالحشيشة
أمن وقضاء
2024-09-09 | 11:37
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الجيش: توقيف 3 أشخاص وإتلاف 8 دونمات مزروعة بالحشيشة
أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 8 /9 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (م.م.) لارتكابه جريمة قتل في منطقة التبانة وإطلاقه النار، والمواطن (ا.م.) لإلقائه رمانة يدوية على أحد المقاهي.
وبحسب البيان، فقد أوقفت دورية أخرى في منطقة بئر حسن المواطن (م.ح.) لقيامه بـ30 عملية سرقة داخل منازل في منطقتَي الأشرفية والجميزة، وضبطت في حوزته جوازات سفر ومستندات مسروقة.
وأفادت قيادة الجيش بأنه بتاريخ 9 /9 /2024، أتلفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا - البقاع 8 دونمات مزروعة بالحشيشة.
وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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