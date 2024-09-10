ينقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت ثمّ يوّزعها على المروّجين...

أوقفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات أ. م. (مواليد عام 1966، لبناني)، الملقب أبو صالح بالجرم المشهود في محلة طريق المطار، لنقله مواد مخدّرة من منطقة البقاع الى بيروت، وتوزيعها على المروجين ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.يُذكر أن الموقوف من اصحاب السوابق بقضايا سرقة ومخدّرات، ومطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة مخدّرات.وبتفتيش ا.م. ضبط بحوزته ما يلي:علبة بلاستيكية مدوّن عليها fragile بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 18،5 غعلبة بلاستيكية مدوّن عليها (5 غ) بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 9،1 غعلبة بلاستيكية مدوّن عليها fragile zerbrechlich بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 40،5 غعلبة بلاستيكية مدوّن عليها (fragile و10 غ) بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 15،7 غعلبتين بلاستيكيتين بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 8،5 غغلاف نايلون بداخله مادة الكوكايين زنته حوالي 3،5 غ/4/ حبوب زنتها حوالي 1،4 غ/7/ علب بلاستيكية بداخلها آثار مادة بيضاءعلبة بلاستيكية فارغة، أداة تستخدم لتعاطي المخدرات، ميزان حساس، هاتفين ومبلغ مالي.وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بنقل المخدّرات من البقاع الى بيروت وتوضيبها وتوزيعها على المروجين بالإضافة الى الإتجار بها وترويجها في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.