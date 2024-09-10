ستة جرحى في حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية على النبطية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "الحصيلة الأولية للغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على مدينة النبطية أدت إلى إصابة ستة أشخاص بجروح".