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الجيش: توقيف 5 مواطنين وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ضمن إطار التدابير الأمنية

أمن وقضاء
2024-09-10 | 13:41
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الجيش: توقيف 5 مواطنين وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ضمن إطار التدابير الأمنية
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الجيش: توقيف 5 مواطنين وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ضمن إطار التدابير الأمنية

بتاريخ 10/9/2024، وضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات ٥ مواطنين وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنين (ا.م.) و(ر.س.) و(م.س.) في بلدتي فنيدق ودير عمار - الشمال لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم رمانة يدوية وكمية من الذخائر الحربية وأعتدة عسكرية.
- توقيف المواطنين (ع.ن.) و(ا.ن.) في منطقة الهرمل - البقاع لإقدامهما على إطلاق النار.
- دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ومبلغ مالي مزور، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 

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