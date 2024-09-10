الجيش: توقيف 5 مواطنين وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ضمن إطار التدابير الأمنية

بتاريخ 10/9/2024، وضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات ٥ مواطنين وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنين (ا.م.) و(ر.س.) و(م.س.) في بلدتي فنيدق ودير عمار - الشمال لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم رمانة يدوية وكمية من الذخائر الحربية وأعتدة عسكرية.

- توقيف المواطنين (ع.ن.) و(ا.ن.) في منطقة الهرمل - البقاع لإقدامهما على إطلاق النار.

- دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ومبلغ مالي مزور، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.