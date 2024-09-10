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حريق في مصنع للأخشاب في زغرتا وفرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماده

أمن وقضاء
2024-09-10 | 14:15
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حريق في مصنع للأخشاب في زغرتا وفرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماده
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حريق في مصنع للأخشاب في زغرتا وفرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماده

شب حريق في مصنع للأخشاب قرب كنيسة القديسة بربارة في زغرتا وسارعت فرق الاطفاء وسيارات الدفاع المدني والإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني في زغرتا لاخماد الحريق. 

كما وصلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني (مركز كرم سده) للمساعدة، وعمل عناصر فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني على معالجة حالة إختناق في مكان الحريق.

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